По меньшей мере 29 человек были госпитализированы в результате инцидента со стрельбой в нью-йоркском метро.

Как передает ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные местных больниц.

Большинство пострадавших — 21 человек — с огнестрельными ранениями и отравлением дымом были доставлены в больницу NYU Langone, расположенную неподалеку от места происшествия. 10 человек уже выписаны, жизни и здоровью остальных ничего не угрожает, уточнили в больнице.

Пять человек, из которых трое уже выписаны, были направлены в близлежащий медицинский центр Maimonides. Еще трое попали в больницу New York — Presbyterian.

Стрельба на станции метро «36-я стрит» в районе Бруклин произошла в утренний час пик — около 08:30 (15:30 мск). Ранее сообщалось, что огнестрельные ранения получили по меньшей мере 10 человек. Правоохранительные органы в настоящее время ищут подозреваемого — темнокожего мужчину в ярком строительном жилете и серой толстовке. Полиция пока не квалифицирует данное происшествие как теракт, однако не исключает никаких версий.