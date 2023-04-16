Число погибших в Судане в результате вооруженного конфликта между армией и войсками спецназначения выросло до 56 человек, пострадавших — до 595 человек, сообщает Reuters.

Информация приводится агентством со ссылкой на центральный комитет врачей страны.

Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром в субботу, 15 апреля. Боевые действия идут в столице Судана, Хартуме, а также столичной агломерации и других регионах страны.