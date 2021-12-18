77 человек стали жертвами разрушительного торнадо в Кентукки, сообщает UA Today со ссылкой на заявление губернатора штата Энди Бешир.

«Число погибших достигло 77», — рассказал он и добавил, что ещё 17 человек числятся пропавшими без вести.

Кроме того, по словам Бешира, 140 человек обратились за медицинской помощью из-за последствий стихии.

Ранее на ряд американских штатов обрушились торнадо и ураганы. В Кентукки прошли четыре смерча, разрушения были зафиксированы в 12 округах.

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Кентукки и распорядился выделить штату помощь. 14 декабря Бешир информировал о 74 погибших и 109 пропавших без вести (aif. ru)