Число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149

Число жертв взрыва в Бейруте выросло до 149, сообщает местная газета Lorient-Le Jour со ссылкой на источник в ливанском минздраве.
Ранее сообщалось о гибели 137 человек, ранения получили около пяти тысяч.
Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.(РИА Новости)
| 2020-08-07T09:30:55+04:00 7 августа 2020, 11:58|12345 (Пока оценок нет)
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