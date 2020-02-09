Число погибших от коронавируса превысило число жертв за эпидемию SARS

По состоянию на полночь 8 февраля число скончавшихся от коронавируса на территории материкового Китая достигло 811 человек, один зараженный скончался в Гонконге, еще один – на Филиппинах. Итоговое число жертв нового коронавируса сравнялось с показателем смертей от SARS во всем мире по состоянию на 11 июля 2003 года, когда Всемирная организация здравоохранения обнародовала статистические данные по эпидемии за период с 1 ноября 2002 года. При этом в ВОЗ предупредили, что со временем цифры могут измениться.

Позже ВОЗ обнародовала новую статистику уже по состоянию на 31 декабря 2003 года, в которой общее число жертв SARS составило 774 человека почти в 30 странах.(РИА Новости)