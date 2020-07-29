Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 16,55 млн

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 16,55 млн, увеличившись за сутки более чем на 215 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 5 тыс. и превысило 656 тыс., передает ТАСС.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 29 июля, в мире были зарегистрированы 16 558 289 инфицированных и 656 093 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 215 127, число умерших увеличилось на 5 274.

Днем ранее были выявлены 226 783 случая заражения и 4 153 летальных исхода. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 8 840 524. За сутки этот показатель вырос на 111 562. Число умерших там увеличилось на 2 984 и достигло 342 635. В Европе зарегистрированы 3 283 277 заразившихся и 211 616 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 20 993, умерли 705 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 892 056, зафиксированы 42 233 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 53 676, летальных исходов — на 867.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 4 263 571. Далее следуют Бразилия (2 442 375), Индия (1 531 669), Россия (828 990), ЮАР (459 761), Мексика (395 489), Перу (389 717), Чили (349 800), Великобритания (300 696) и Иран (296 273).