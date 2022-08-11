Война в Украине и «закручивание гаек» внутри России спровоцировали волну эмиграции из РФ, которой статистика не видела несколько десятилетий.

Число россиян, уезжающих в Израиль по программе репатриации еврейского населения, с марта 2022 года подскочило более чем вчетверо, следует из статистики Министерства алии и интеграции.

Если в январе израильский паспорт получили 736 россиян, в феврале — 743 человека, то в марте из было уже 3,34 тысячи, в апреле — 3,45 тысячи, а в мае — 4,43 тысячи.

В июне эмиграционный поток чуть спал — до 3,89 тысячи человек за месяц. Тем не менее накопленным итогом за полугодие в Израиль уехали вдвое больше россиян, чем за весь прошлый год, — 16,6 тысячи человек.

Масштабы эмиграции в Израиль достигли уровня времен распада СССР, отмечает демограф Алексей Ракша. Число россиян, обратившихся к процедуре репатриации, оказалось на 40% больше, чем украинцев, которые бегут от войны (11,9 тысячи за полгода). Причем эмиграция из Украины после всплеска в первый месяц российского вторжения пошла на спад — почти 6 тысяч человек в марте, 3 тысячи в апреле и меньше тысячи в июне. Из России же поток заявлений стабилен и снижаться не думает.

«Люди бегут не от войны, а скорее от режима, который начинает все больше и больше выглядеть как тоталитаризм», — говорит Бенни Хадад, глава отдела репатриации Международного содружества евреев и христиан. (moscowtimes.ru)