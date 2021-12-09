В январе 2022 года в Грузию ввезут до 50 тыс подкожных чипов шведской компании BioHax International.

Переговоры о поставках находятся на завершающей стадии, сообщил Sputnik Грузия гендиректор компании iPlus Кахи Сепиашвили.

Контракт пока не позволяет рассказать, куда будут вживляться чипы и какие функции они получат. «Например, микросхемы в Грузии смогут совмещать в себе функции ключей от дома, автомобиля, «умных» светильников. Также можно будет вести учет прихода сотрудников на работу. Заменить кредитную карту наши чипы пока не смогут, такой функции пока не будет», — отметил Сепиашвили.

Компания Biohax International специализируется на вживлении микросхем. Обычно чип размером с рисовое зерно вживляют между большим и указательным пальцами. Чип позволяет заводить автомобиль, открывать электронные замки, держать при себе историю болезни, оплачивать билеты в транспорте. (vestikavkaza.ru)