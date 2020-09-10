Чингиз Абдуллаев прав, и не прав…

Вот уже второй день в соцсетях ведется активное обсуждение поста Народного писателя Азербайджана, секретаря Союза писателей Чингиза Абдуллаева, размещенного на его странице в Facebook. В нём, в частности отмечалось отсутствие азербайджанцев на площадках в зарубежных СМИ, в частности российских, и тем самым отсутствии азербайджанской позиции на международной информационной площадке.

Давайте рассмотрим пост Абдуллаева по пунктам:

«Сегодня передали интервью с Лукашенко. Везде заявлено, что это ведущие журналисты России. Из четверых двое – Симонян (редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян – ред.) и Бабаян (главред «Говорит Москва» Роман Бабаян — ред.) — главные редакторы. На российских каналах выступают Кургинян, Саркисов, Шахназаров, Погосян, Кеосаян, перечислять можно долго. Не смейте говорить мне об их лобби. Они умные, толковые и талантливые люди, блестяще владеющие русским языком».

Позволю себе не согласиться с тем, что перечисленные писателем популярные в российских СМИ лица толковы, умны и талантливы, за исключением, пожалуй, Сергея Кургиняна.

Ни Маргариту Симоньян, ни её супруга Тиграна Кеосаяна, ни Романа Бабаяна нельзя назвать умными и талантливыми журналистами. Талантливыми пропагандистами, лизоблюдами – да, но никак не журналистами.

Журналистика зиждется на беспристрастности, балансе и правдивости. Ни у одного из перечисленных Чингизом Абдуллаевым лиц, этих качеств нет.

Не сомневаюсь, что уважаемый среди азербайджанского народа Народный писатель знаком с неоднократными выпадами этих лиц в отношении нашей страны, её территориальной целостности и суверенитета. Нет необходимости перечислять информационные провокации, время от времени появляющиеся в крупных российских СМИ, подконтрольных вышеназванным лицам. Они есть в открытом доступе в сети.

Писатель призывает своих читателей, в основном, русскоязычную аудиторию, «не сметь говорить» о влиянии армянского лобби в России и не связывать наши информационные пробелы с этим фактором.

Увольте, Чингиз муаллим. Я могу привести вам десятки примеров, когда умные, толковые и талантливые азербайджанские журналисты, блестяще владеющие русским языком и слогом, не могли заявить о себе в российских СМИ по той простой причине, что они были в руках влиятельных армян.

Думаю, для господина Абдуллаева не секрет, что крупные медиахолдинги, телеграмм-каналы, телеканалы буквально разделены между еврейским и армянским лобби России. И думаю не секрет, какой группе отдает предпочтение Кремль в своих пропагандистских делах.

Идем дальше:

«Уважаемые местные неучи! Знать свой родной язык — это априори необходимо и не может даже обсуждаться… Но такой небольшой стране, как наша, нужны тысячи людей, отлично владеющих русским, английским, французским, арабским языками, как минимум. Нужны не только журналисты, владеющие языками. Нужны офицеры, осваивающие зарубежную технику, деятели искусства и науки, представляющие свою культуру и науку в мире, наконец, политики. У нас нет нашего лобби не потому, что нам кто-то мешает. Наши недомыслие, отсталость, ущербность, зависть, воинствующее невежество — вот главные враги. И в Карабахском вопросе, и в международных вопросах, и во внешней, и во внутренней политике», — пишет Абдуллаев.

Чингиз Абдуллаев, по сути, обозначил главную проблему Азербайджана – отсутствие качественного образования в стране. Недалекость, невежество отдельных чиновников привели к тому, что отечественная система образования, наука превратились в позорный, разрушающий элемент для построения здорового общества. Наблюдающаяся сейчас деградация в обществе, незнание большей частью молодого поколения своих истоков, истории, фундаментальных ценностей является сигналом того, что мы на краю пропасти и направляемся к ней при молчаливом бездействии интеллигенции.

А кто виноват в этом, Чингиз муаллим? Не пресловутый ли «серый кардинал», превративший Академию наук в баррикаду для борьбы с деградированными обидчиками, которых некогда он сам привел в «высокие кабинеты»? А может экс-министр культуры, наживающийся на деградации общества? Есть еще вариант: председатель того самого союза, которого магическое кресло не отпускает уже 34 года?

«Как сказал один местный «деятель» — «мы мечтали избавиться от русского языка. Как нам теперь избавиться от английского». Мечтать, конечно, не вредно. А может, наоборот, увеличить число школ на разных языках и дать всем нашим детям в обязательном порядке вторые и третьи языки. Может, тогда на телеэкранах появятся сразу два азербайджанца, и мы не будем вспоминать о чужом лобби. Хотя, действительно, мечтать не вредно…».

Избавиться от русского языка, от российского влияния в Азербайджане невозможно априори. Хотя бы по той простой причине, что Россия является нашим соседом и, к сожалению, главным актором и фактором во многих наших как внешнеполитических, так и внутриполитических вопросах.

Возможно, вы удивитесь, Чингиз Акифович, но ситуация такова, что для появления сразу «двух азербайджанцев» на российском телепространстве, должно поменяться само это пространство. Однако, надеяться на то, что азербайджанцы появятся на российских телеэкранах, не приходится.

Исмайыл Вугарлы, специально для Зеркало.az