Четыре экс-президента США призвали пройти вакцинацию против коронавируса

Четыре экс-президента США — Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и их супруги вновь призвали американцев пройти вакцинацию против коронавируса, снявшись в социальной рекламе, сообщает телеканал NBC со ссылкой на поступившие в его распоряжение видеоролики.
В одном рекламном видео, которое длится минуту, показывается, как бывшие президенты США и их супруги проходят вакцинацию против вируса. В другом 30-секундном ролике Клинтон, Буш-младший и Обама стоят около Арлингтонского национального кладбища в пригороде Вашингтона и говорят о важности вакцинации.
«Чтобы избавиться от этой пандемии, важно, чтобы наши сограждане сделали прививку», — говорит в одном из роликов Буш-младший. «Поэтому закатайте рукав и внесите свой вклад», — добавляет он.
| 2021-03-11T12:39:13+04:00 11 марта 2021, 13:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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