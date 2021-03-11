Четыре экс-президента США призвали пройти вакцинацию против коронавируса

Экс-президент США Дональд Трамп и его супруга не приняли участие в этой рекламной кампании. Ранее сообщалось, что Трамп привился от коронавируса еще в январе, будучи президентом США, его жена также вакцинировалась.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать в мире как по количеству зараженных коронавирусом (больше 29 миллионов), так и по количеству смертей от него (свыше 525 тысяч). В конце февраля Белый дом объявил, что в связи с пандемией президент США Джо Байден продлил действие режима масштабного бедствия.(РИА Новости)