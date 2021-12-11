Слова исполнительного директора Агентства по развитию медиа, руководителя рабочей группы по подготовке законопроекта «О медиа» Ахмеда Исмаилова еще долго будут звучать похоронной музыкой для сотен, а может и тысяч дам и господ, которые ныне и на протяжении разного количества лет именуют себя азербайджанскими журналистами.

«Согласно новому проекту, работающие по договору услуг также считаются журналистами. Законопроект «О медиа» содержит методы борьбы с copy past-журналистикой», — сказал А.Исмаилов, вполне возможно сам даже не подозревая, как предотвратил затянувшийся фокус с участием большого количества массовки. Амбициозной, замечу, в своем подавляющей большинстве.

Для начала напомню, что такое копипаст? Это – один из методов наполнения сайта, заключающийся в копировании и переносе контента: фотографий, видео, текста и прочего – с одного ресурса на другой. Такой контент не является уникальным, а в некоторых случаях – может нарушать авторские права. Последнее — особо забавно звучит в Азербайджане.

Воровать чужие тексты, кусками или даже целиком, в нашей стране не только не считается зазорным, но и является нормой. Я лично видел, как целые абзацы из моих статей, опубликованных ранее, потом выходили под фамилией иных «коллег». Скажу больше, я сталкивался и с воровством своих статей, что называется от корки до корки. Причем, были случаи, когда это был плод моего совместного труда с экспертом.

Не буду называть имени, но укажу, что однажды у меня украли текст, сделанный на базе рассказа, увы, ныне покойного, заслуженного строителя Азербайджана Эмиля Ахундова о том, как азербайджанские строители принимали участие в ликвидации последствий землетрясения в Армении в декабре 1988 года. Хороший был текст, в газете «Эхо» вышел. А спустя пару лет, я увидел его же, почти слово в слово, на одном из отечественных сайтов.

Как выяснилось, один ушлый «коллега» решил попросту присвоить себе чужой труд. Сначала, кстати, отпирался. Но потом, когда я прислал ему оригинал, принялся молить, чтобы я его не выдавал. Я не выдал, не связался с руководством того сайта, где висел мой материал под чужим именем. И сейчас он считает себя состоявшимся журналистом. У него даже порой менторский тон прорезается.

Уверен, что с аналогичной проблемой сталкивались и иные мои состоявшиеся коллеги. Особенно те, кто относятся к категории газетных журналистов, когда скопипейстить чужой текст было намного сложнее и тяжелее. Теперь же, перефразируя слова Остапа Бендера, могу сказать, что украсть чужой текст и выдать его за свой, это такой пустяк, что об этом не стоит даже говорить.

Конечно, уже существует множество сервисов, позволяющих проверить текстовый контент на уникальность. Работают они следующим образом: в сервисе указывается адрес страницы, требующей проверки, или вставляется текст. Сервис сравнит предложенный ему контент с тем, что уже имеется в сети, и покажет степень его уникальности, источники и процент совпадения.

Но тут такое дело — в отечественных СМИ практически не принято заморачиваться на сей счет. Потому, что проверка может привести к удивительным открытиям. Окажется, что солидный процент тех, кто требует к себе уважительного отношения, в реальности являются, извините за грубое выражение, копипейстерами с наклонностями карманного воришки.

И что с ними всеми делать? Переквалифицировать в управдомы, посылать с жалобами во Всемирную Лигу сексуальных реформ? Или советовать присмотреться к профессии таксиста? Так их и так уже переизбыток. «Ох, нелегкая это работа — из болота тащить бегемота», — писал детский поэт Корней Ч уковский. Да, он не про суровые будни азербайджанской журналистики в стихотворной форме рассказывал, но по сути был прав.