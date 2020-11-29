Черногория объявила посла Сербии персоной нон грата

Посол Сербии в Черногории Владимир Божович объявлен персоной нон грата и должен будет покинуть страну.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил черногорский МИД.

В настоящее время ожидается формирование нового кабинета министров Черногории по итогам прошедших 31 августа парламентских выборов. До этого времени МИД продолжает работу под руководством министра Срджана Дармановича, известного жесткой риторикой в отношении Сербии и России.

«После длительного и последовательного вмешательства во внутренние дела Черногории, поведения и заявлений, несовместимых с обычными и приемлемыми стандартами исполнения дипломатических функций, после многочисленных устных и письменных предупреждений вчера посол Божович нелегальную и нелегитимную Скупщину в Подгорице 1918 года (проголосовавшую за союз с Сербией и вступление в Королевство сербов, хорватов и словенцев — ред.) назвал «освобождением» и «свободной волей» черногорского народа, чем еще раз прямо унизил государство, оказавшее ему дипломатическое гостеприимство», — сообщил черногорский МИД.

Отмечается, что нота о провозглашении его нежелательной персоной будет вручена послу лично, а также направлена в МИД Сербии.