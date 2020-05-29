Черная кошка между союзниками

Как известно, утаивать шило в мешке дело совершенно безнадежное. Точно также очень трудно сделать вид, что в союзных отношениях России и Беларуси все хорошо. Такому не поверит даже прекрасная маркиза из известного шлягера.

Проблемы вышли на поверхность и запущены в информационное пространство еще во второй половине прошлого года. Не сильно помогали и личные встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Отношения двух стран вступили в полосу напряженности, скорее кризиса.

В то время как Путин отложил проведение военного парада, как теперь оказалось, до 24 июня, в Минске парад прошел 9 мая. Сам по себе это болезненный удар по самолюбию российского президента, который долгое время нагнетал информационную волну, представляя себя и Россию наследниками Победы.

И тут белорусский бацько парад проводит и заявляет в своей речи, что «Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима». Намек достаточно прозрачный. Путин изменил традициям, хранителем которых себя неоднократно объявлял, а Лукашенко остался им верен. Здесь не только болезненный укол, но и большая политика. Оказывается, что на постсоветском пространстве есть два лидера, считающие себя наследниками Победы. В Москве промолчали, но, конечно, не простили.

Не стоит перечислять многочисленные взаимные обиды. Отметим только весьма характерный диалог Лукашенко с журналистом из президентского пула. Тот посетовал, что от товарищей-братьев льется негатив на Беларусь. И Лукашенко спрашивает: «Каких братьев ты имеешь в виду? От братьев-украинцев я как-то не слышал негатива… Ты имеешь в виду восточного брата. Ну понятно».

Здесь каждое слово имеет политическое значение. Братья-украинцы и восточный брат. Не братья-россияне. Почувствуйте разницу при том, что Путин на каждом углу повторяет мантру про один народ.

Дальше политическая экономика. Цена на газ обваливается. На нидерландском хабе TTF в отдельные дни она опускалась до $35 и даже $23 за тысячу кубометров. Беларуси же «Газпром» поставляет за $120. В сателлитную Армению, к слову, еще дороже. Исключительно в силу союзнических отношений. Вот враждебно настроенной Грузии, стремящейся в НАТО и Евросоюз, цену на газ согласились уменьшить на 15%.

Совместный демарш Лукашенко и Пашиняна с просьбой учесть такое положение и привести цены в соответствие с мировыми или, по крайней мере, с внутрироссийскими Путин отклонил. Хотите более дешевый газ, соглашайтесь на углубленную интеграцию, другими словами, поглощение.

Армении деваться некуда, сама своей политикой и захватами оказалась в российском зиндане. Без всяких перспектив вырваться оттуда. С Беларусью ситуация несколько иная.

После нефтяной войны конца прошлого-начала текущего года с Россией, Минск начал диверсификацию поставок. Нефть начала поступать и Москве пришлось снизить цену.

С газом произойдет то же самое, только позже. Во-первых, есть действующие договоры с «Газпромом» и разрывать их довольно сложно.

Во-вторых, идет строительство интерконнекторов, связывающих газотранспортную систему Беларуси с польской и через нее с европейской. Как только они будут готовы, что произойдет уже в 2021 году Беларусь значительно уменьшит приобретение российского газа. Своим упрямством Путин буквально заставил Лукашенко искать других поставщиков нефти и газа. Что взамен получила Москва? Очень недовольного соседа, разворачивающего у всех на глазах политику многовекторности. Как говорил герой Мольера, «Tu l’as voulu, Georges Dandin! — Ты этого хотел, Жорж Данден!». Сами виноваты.

В-третьих, Беларусь совместно с китайцами разворачивает модернизацию и производство ракетных систем залпового огня «Полонез». Россия же отказалась предоставить свои полигоны для испытаний этих установок. Опять же по-братски.

В ответ, задетый и разозлившийся Лукашенко, публично заявил, что «Не надо перед россиянами становиться на колени. Нам нужна своя ракета и к войне нужно готовиться в мирное время».

Призрак второй Украины вдруг материализовался перед Кремлем в полный рост. Это уже не политика и экономика, но военная стратегия и геополитика.

Первое. Обратим внимание на конфигурацию западных границ России. За исключением пока нейтральной Финляндии и Беларуси остальные государства либо члены НАТО, либо стремятся в Альянс. Если еще и Минск уйдет на Запад, то вечный кошмар кордона враждебных государств станет для Москвы реальностью. Получается, что царь Петр окно в Европу прорубил, а Путин своей близорукой политикой почти его захлопнул.

Впервые за 12 лет в Минск назначен американский посол. Им стала Джули Фишер, бывший помощник государственного секретаря. Это подтверждает усиление заинтересованности Вашингтона в своих отношениях с Беларусью. Соответственно усиливает позиции Лукашенко в будущих переговорах с Путиным.

Конечно, о полной изоляции России речь не идет, но ухудшение положения все же налицо.

Второе. Стратегически Беларусь занимает в планах российских генералов очень важное место. Именно через нее проходит самая короткая дорога на Варшаву и Берлин. И это же направление остается самым уязвимым в возможном военном конфликте. Вспомним лето 1941 года, с тех пор ничего в этом смысле не изменилось.

Третье. Если из союза России и Беларуси ничего не выходит, то полностью девальвируется вся так называемая евразийская интеграция. Что уже говорить о Центральной Азии, где некоторые страны все больше проявляют самостоятельность и посматривают в сторону США и Китая.

Конечно, просто так отпускать Беларусь Кремль не намерен. Разрабатываются разные варианты. Например, прямое военное вторжение.

Как рассказал эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, «Надо уже сегодня формировать пул пророссийских политиков из белорусов, проживающих на территории России, которые могли бы в случае необходимости там сразу занять ответственные посты. Потому что, если в Белоруссии начнется нечто подобное происходившему на Украине, у нас должен быть план действий. Как оказалось, что когда в Киеве начались события, то у нас если и был план, то только по поводу Крыма. Если в Белоруссии начнется дестабилизация в момент транзита власти, мы не должны свой шанс упустить».

Другими словами, ведется подготовка к формированию в белорусских спецслужбах, а также в государственном аппарате, агентурной системы, которая по московской команде начнет дестабилизацию политического положения. Кремль под предлогом защиты русского мира вводит войска и повторяет крымскую историю только в большем масштабе. Так сказать, попытается не упустить свой шанс.

Конечно, это крайний вариант. Пока нет окончательного решения валить Лукашенко. Его постараются уговорить и удержать в своей орбите, в зоне российских геополитических интересов, по крайней мере, в таком формате, как это есть сейчас.

По большому счету белорусский бацько к этому стремится, только на своих условиях. Он хочет, чтобы Москва и дальше спонсировала белорусскую экономику, поставляя по сниженным ценам энергоресурсы и открывая свой рынок для белорусских товаров. Тогда никаких проблем не будет и дальше можно сколько угодно рассуждать о братских отношениях, едином народе и т.д.

Проблема в том, что финансовая кубышка Кремля схлопывается. Себе не хватает, на Беларусь при всем желании не остается. Так что продолжать содержать союзное государство Россия не может.

Логика экономического и финансового кризиса заставит Лукашенко так или иначе проводить многовекторную политику. Значит отношения с Россией не улучшатся и кризис преодолеть не получится.