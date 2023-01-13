До окончания ранней продажи билетов на Гран-при Азербайджана Формулы-1 (28-30 апреля) осталось 3 дня.

Как сообщили # в операционной компании Baku City Circuit, до 15 января желающие могут приобрести билеты со скидкой в 20 процентов. После этой даты продажа билетов будет продолжена без скидок.

Зрители могут приобрести билеты на «стоячие» места в ценовом диапазоне от 40 до 120 манатов, на трибунах — от 160 до 690 манатов, а для несовершеннолетних — от 110 до 480 манатов.

Напомним, что билеты можно приобрести на официальном сайте Baku City Circuit (www.bakucitycircuit.com) или в местных торговых точках в «28 Mall», «Gənclik Mall», Дворце Гейдара Алиева, киоске №1 (кинотеатр «Азербайджан», улица Расулзаде 3), киоске 2 (проспект Бюль-Бюля, улица Низами), ASAN 1, ASAN 2, ASAN 3, ASAN 4 и ASAN Сумгайыт.