Чемпионат Азербайджана по абсурду

В Азербайджане проходит открытый чемпионат республики по абсурдным заявлениям. Главными фаворитами в этом первенстве, по непонятно какой причине, стали государственные чиновники разного ранга. То есть, те самые люди, от которых граждане республики в первую очередь ждали помощи в период углубления социально-экономических проблем, связанных с пандемией коронавируса и введенным в стране жестким режимом карантина. Практически каждый день, говоря терминами всемирно известных велогонок, меняется обладатель желтой майки лидера. Это было бы смешно, как бы не было так грустно.

Судите сами. Ежедневно отечественные СМИ публикуют фото, на которых видно, как в переполненных автобусах, явно подвергая себя заражению коронавирусом, ездят жители Баку. Но все эти фото, как и обоснованные утверждения экспертов, указывающих на проблемы в работе БТА, никак не действуют на депутата Милли Меджлиса Азера Бадамова. Напрочь игнорирует он и открытые и многочисленные обвинения в прессе в адрес БТА за победы в разных тендерах малоизвестных и сомнительных компаний. Эксперты говорят о возможных фактах коррупции. Но что им отвечает, неизвестно зачем вообще влезший в эту тему, депутат Бадамов?

Он утверждает, что «есть силы, которые хотят использовать мелкие детали, чтобы бросить тень на проделанную в азербайджанском обществе работу». Что именно это за силы, их имена, фамилии, адреса и, если есть, явки, он не называет. Он смутно на кого-то намекает. Не удивлюсь, если в конечном итоге он заявит, что во всем виноваты радикальная оппозиция и мировое армянство — вместе или раздельно взятые. В любом случае, непонятно, зачем в эту степь залез меджлисмен, вместо того, чтобы сосредоточиться на решении проблем того округа в Кубе, откуда он прошел в депутаты ММ! Вот как, объясните мне, качество работы БТА в Баку, скажется на решении социально-экономических проблем избирателей господина Бадамова?! Ответ на этот вопрос знает только он сам.

Идем далее. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев вчера заявил, что он и сам пользуется общественным транспортом. «Если хотите, я могу вам показать свою карту проезда. Бакинскому транспортному агентству было поручено увеличить количество автобусов, чтобы снизить плотность пассажиропотока», — сказал он на пятничном брифинге Оперативного штаба. Подозреваю, что он так хотел, как показалось самому Х.Гаджиеву, продемонстрировать креативность и близость к народу. Хотел, говоря словами Черномырдина, как лучше, а получилось, как всегда.

Потому, что близость к народу и креативность нужно демонстрировать иначе. Например, принимая решения, которые бы привели к резкому сокращению числа заразившихся коронавирусом. Для того, собственно, Оперативный штаб и создан. Что до наличия у Х.Гаджиева карты проезда в общественном транспорте, то ее наличие вовсе не означает того, что он регулярно ездит на автобусах. Ему и не надо! Статус у него иной! Он Помощник президента Азербайджана. И получает не только соответствующую высокую зарплату, но и обеспечивается соответствующим транспортным средством. Иномаркой, с соответствующими и всем известными номерами. Если, имея возможность ездить на специально выделенной ему комфортной иномарке, господин Х.Гаджиев упорно садится в переполненный автобус, то это уже сюжет для кинокомедии. Впрочем, допускаю, что в определенных кругах дорогостоящие и комфортные иномарки также уже считаются общественным транспортом.

Ну и замыкает тройку лидеров открытого чемпионата Азербайджана по абсурдным заявлениям и поступкам глава исполнительной власти Сабунчинского района Адиль Велиев. Не знаю, какая муха его укусила, но решил этот чиновник нанести визит в супермаркет Megastore. Но там произошел курьез. Замечу, что многие коллеги А.Велиева действуют ныне также, проводя мониторинги в торговых объектах. Но, именно глава ИВ Сураханского района умудрился запомниться принятием «гениального» решения. Нет, он не помог частным предпринимателям в этот сложный для них момент. Он потребовал остановить торговлю детскими игрушками, текстильными и прочими хозтоварами.

Нет, он, конечно, мог бы пойти еще дальше и надеть на продаваемые и запрещенные им товары, маски. Но и без того очевиден абсурд в действиях чиновника, деятельностью которого давно должны заинтересоваться структуры, борющиеся с коррупцией. Не удивлюсь, если по итогам проверок окажется, что он гораздо богаче всех ранее арестованных глав ИВ. В любом случае, зачем А.Велиеву нужно было устраивать мини-войну в отдельно взятом супермаркете? В том, кстати, в котором, расплачиваться можно карточкой, а не наличными деньгами, что очень важно в условиях опасности распространения коронавируса.

По итогу рейда А.Велиева, жители прилегающих к Megastore домов, вынуждены тратить время, а оно ограничено, на снятие денег с карточки и поиск магазина, где есть все им необходимое. Например, щетка для обуви, которую «героически» запретил глава ИВ Сабунчинского района. И знаете, что самое печальное? Этот чиновник даже не понял, что он накосячил. Да, понимание абсурдности совершенного моментально дойдет до него, если поступит звонок «сверху». Но, нужно ли доводить до этого? Не проще ли А.Велиеву и прочим господам, участвующим в открытом чемпионате Азербайджана по абсурдным заявлениям и поступкам, изначально просчитывать последствия сказанного и сделанного? Вопрос, кажется, риторический.