Министрам иностранных дел Азербайджана и Армении поручено подготовить проект мирного договора. Пожалуй, это стало самым главным итогом последней брюссельской встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Дело в том, что, если стороны готовы к подготовке мирного договора, это значит, что уже существует общий знаменатель между сторонами, т.е. их позиции по отдельным вопросам близки.

Но все же мы пока настроены не очень оптимистично. Потому что лимит доверия к армянским властям не очень-то высок. Они могут говорить одно, а делать другое. Например, переговоры между сторонами по Зангезурскому коридору не получились – Азербайджан был вынужден согласовать проблему с соседним Ираном и было решено провести железнодорожную линию между Нахчываном и оставшейся частью Азербайджана через территорию Ирана.

Может это прозвучит весьма странно, но мы рады тому, что переговоры с Арменией по поводу Зангезурского коридора не получились, потому что в случае позитивного решения Ереван получил бы возможность контролировать железнодорожное сообщение в Нахчыван и вообще, весь грузопоток в этот регион.

Но это не единственная проблема между Азербайджаном и Арменией. В процессе должна сыграть свою роль и Россия, которая сейчас занята войной с Украиной. Не верится, что европейские дипломаты сядут за один стол, чтобы провести с Москвой переговоры по нагорнокарабахской проблеме. Но Россия и Минская Группа теперь основные козыри Еревана в переговорах с Азербайджаном. Раньше в распоряжении Армении были оккупированные территории и с их помощью Ереван постоянно давил на Баку. Теперь этих районов нет, и есть только Москва и Минская Группа, которая стремится вернуться в процесс, чтобы вновь мутить воду…

Но с выводами торопиться не будем. Лучше подождем и посмотрим, как будет складываться ситуация. Теперь мы имеем больше шансов, чтобы давить на Армению. Дело в том, что параллельно с Азербайджаном Армения проводит переговоры с Турцией. А Анкара свою армянскую политику согласовывает с Баку. Поэтому это есть еще один, дополнительный рычаг давления на Ереван.

В любом случае этот год станет решающим в переговорах с Арменией. Последняя брюссельская встреча определила формат этих переговоров – если подготовкой мирного договора займутся министры иностранных дел, значит, и переговоры будут идти между ними. Но после 44-х дневной войны спонтанно решился и этот вопрос, хотя Ереван обращается в ОБСЕ, чтобы она создавала условия для ведения переговоров с Баку, якобы сами стороны не имеют опыта для подобных процессов.

Это в очередной раз показывает, что армянская сторона готова хвататься за соломинку, чтобы затягивать процесс. Но на этот раз это не получится, хотя российские миротворцы закрывают глаза на различные фокусы сепаратистов. Но взятие Фаррухской высоты азербайджанской армией должно стать уроком для армян – каждое нарушение режима прекращения огня может стать для Баку поводом для освобождения новых территорий. Будет лучше, если Ереван будет в курсе этого…