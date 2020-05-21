Чем ответит Баку на указ Путина по Дагестану?

Президент России Владимир Путин поручил МВД, ФСБ, МИД и Роспотребнадзору проработать с Азербайджаном механизм возвращения граждан при соблюдении эпидемиологических мер.

«Министерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, министерству иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при участии правительства Республики Дагестан обеспечить создание механизма оперативного взаимодействия с компетентными органами Азербайджанской Республики в целях организации пересечения гражданами Российской Федерации и гражданами Азербайджанской Республики российско-азербайджанского участка государственной границы и возвращения указанных граждан в страну их гражданской принадлежности, предусмотрев при этом соблюдение мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — сообщает официальный сайт Кремля.

Ответственные за выполнение поручения — глава МВД Владимир Колокольцев, глава ФСБ Александр Бортников, глава МИД Сергей Лавров, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также глава Дагестана Владимир Васильев. Доклад по поручению должен быть предоставлен до 31 мая 2020 года.

Главной причиной подписания президентом России такого указа является тяжелая ситуация с коронавирусом в Дагестане. Как на днях отметил президент России Владимир Путин, причинами большого числа смертей от коронавирусной инфекции и тяжелых случаев заболевания в Дагестане стали попытки самолечения и слишком позднее обращение к врачам. «Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме. Вместе с тем, по оценкам специалистов, основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому», — сказал президент.

Сразу же после специального заявления президента России по Дагестану состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств говорили о работе, проводимой в области борьбы с пандемией коронавируса, провели обмен мнениями об осуществляемых в данном направлении в условиях взаимной координации мерах на погранично-пропускных пунктах.

Итогом телефонной беседы между президентами стало то, что уже на следующей день 100 граждан Азербайджана смогли перейти границу страны. Как отмечают разные независимые журналисты, эксперты, а также пользователи дагестанского сегмента соцсетей, ситуация в этой республике на самом деле плачевная. Массовое инфицирование коронавирусом произошло не только во всех городах, но он уже добрался и до горных сел, где, естественно, медучреждений нет. Кроме всего, нет места, собственно, и в самих больницах, поэтому многие люди занимаются самолечением, что, естественно, привело к высокой смертности в Дагестане. Причем, отдельно нужно сказать о том, как ведут статистику в этом регионе России: причиной смерти большинства умерших в Дагестане за последнее время была названа пневмония, а не коронавирус.

# много раз писал о проблемах азербайджанцев на границе с Россией и предупреждал о том, что ситуация может выйти из-под контроля. Наши опасения, как оказалось, были оправданы: в Дагестане вовсю бушует вирус, а Азербайджан все еще думает, как быть со своими гражданами, собравшимися на границе, как принять всех сразу и разместить на карантин.

Сейчас же, после названного указа президента России, правительству Азербайджана придется принимать серьезные, идентичные решения безотлагательного характера. Надо принимать адекватные существующей на границе вокруг наших граждан проблеме меры. При этом надо понимать, что в сложившейся в Дагестане ситуации в случае инфицирования даже лечить наших соотечественников там будет некому. Время пошло…