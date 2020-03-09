Чем кончатся «нефтяные разборки»?

Ночью нефть марки Brent в ходе торгов побила прежний минимум в 31,38 доллара за баррель, продолжив падение. По состоянию на 07.41 майский фьючерс марки Brent падает на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель.

Показатель обновил минимум с января 2016 года. Апрельский фьючерс марки WTI опускается на 31,35%, до 28,33 доллара за баррель, также чуть ранее обновив минимум с февраля 2016 года.

По оценке банка Goldman Sachs, на фоне паники на нефтяном рынке стоимость «черного золота» теперь может упасть до 20 долларов за баррель.

Нефтяные котировки обрушились после новостей о том, что участники ОПЕК+ в пятницу не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого.

Руководитель Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан в комментарии # сказал, что у Азербайджана очень большие бюджетные расходы и дефицит составляет 2,7 миллиарда манатов. Цена нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год заложена на уровне 55 долларов.

«Мы не знаем по какой цене Азербайджан продал в прошлом году свою нефть, чтобы сейчас точно утверждать объемы прибыли от этой продажи. Подобная скрытность наших официальных ведомств ни о чем хорошем не говорит», — сказал эксперт Ильхам Шабан.

По словам аналитика, правительство рапортует о двухзначном росте темпа ненефтяного сектора. Но при детальном изучении становится ясно, что и в этом росте есть огромная доля именно нефтяного сектора.

«Если из нефтяного сектора не будет заказов или инвестиций, то наш ненефтяной сектор не будет иметь показателей роста», — считает Шабан.

В свою очередь эксперт по финансовым рынкам Самир Алиев сказал, что ситуация тяжелая и имеет тенденцию к ухудшению.

«Это не кризис 2015 года и даже не кризис 2008-2009 годов. Сегодняшний кризис опаснее чем, все остальные. Если в 2008 году мы наблюдали падение цен на нефть, то через короткое время цены опять пошли вверх. В 2015 году произошла девальвация. Но сейчас речь идет даже не о девальвации.

Коронавирус в Китае привел к тому, что мы не можем импортировать дешевую китайскую продукцию. С другой стороны, из Ирана мы покупаем в большом количестве продукты питания. Теперь оба эти рынка закрыты, и на рынке чувствуется нехватка импортируемых товаров. То есть, уже сейчас на рынке чувствуется инфляция, которая влияет на социально-экономическую жизнь населения», — подчеркнул он.

Аналитик считает, что падение цен на нефть увеличивает риски девальвации, а это двойной удар по стране.

«Поэтому ситуация еще сложнее. Вы знаете, что цена нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год заложена на уровне 55 долларов. А когда цены на нефть падают больше 45 долларов, то у нас начинают возникать проблемы с платежным балансом. То есть, цены на нефть держат платежный баланс страны в плюсе. В последние годы страна получала валюту еще и от туризма, но из-за коронавируса туристический поток уменьшился, что тоже влияет на платежный баланс страны, от которого зависит судьба маната», — сказал он.

Говоря о ситуации на финансовом рынке Азербайджана, аналитик отметил, что он еще не полностью оправился после кризиса 2015 года, и еще одна девальвация будет большим ударом по экономике страны.

«Сложность ситуации в том, что если не идти на девальвацию, то правительство обязано тратить валютные резервы страны. Во всяком случае, правительство наблюдает за ситуацией. Они не настроены девальвировать манат. В 2014-15 году, чтобы не прибегать к девальвации правительство потратило 12 миллиардов долларов. Девальвация в Азербайджане очень опасна, мы не Казахстан и не Россия. Экономическая структура страны у нас во многом зависит от курса маната, а потому правительство будет тратить валютные резервы страны. Если они пойдут на очень непопулярный шаг — девальвацию, то это может обернуться серьезным кризисом в стране. Во всяком случае, правительство должно работать с экспертами, СМИ, чтобы упредить возможный ажиотаж «, — резюмировал эксперт.

Отметим, что цены на нефть отыграли часть обвала при открытии сегодняшних торгов, когда цена Brent обрушилась более чем на 35%. После обеда стоимость майских фьючерсов Brent составила $35,35 (-28%), следует из данных Интерконтинентальной биржи.

Стоимость апрельских фьючерсов нефти марки WTI составила $32,090 (-28,6%). На утро понедельника стоимость барреля этой марки нефти составляла $29,81, демонстрируя падение на 38,5%, сообщает Коммерсант.

Вслед за нефтью часть падения отыграл российский рубль. На Forex на 13:39 мск курс рубля составил 74,4 за доллар и 84,9 за евро. Ранее их стоимость составляла 75 и 85,9 руб. соответственно.