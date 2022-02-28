Отключение России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей станет одной из самых жестких санкционных мер, которой отреагировал Запад на военную операцию России в Украине. Азербайджан не сильно пострадает от санкций по SWIFT, но беспрецедентные меры к соседней стране крайне для нас нежелательны, уверены в экспертных кругах.

Евросоюз запрещает все транзакции с Банком России, замораживает международные резервы и готов отключить несколько банков от SWIFT. Аналитики констатируют: столь экстремальные финансовые санкции ударят не только по российской финансовой системе, но и по всему миру.

Совершать транзакции, платить за поставки и т. д. будет весьма проблематично. Именно поэтому с утра появились уточняющие новости, что отключение не коснется банков, которые обслуживают поставки энергоносителей. Ведь если не будет расчетов по экспорту из РФ нефти и газа, цены могут взлететь до невиданных высот, комментирует независимый экономист Виталий Калугин:

«Межбанковские переводы за границу, скорее всего, будут ограничены всего несколькими банками, которым Евросоюз оставил систему SWIFT. Какие это будут банки – надо смотреть по обстановке. Но даже в этом случае платежи будут идти чуть дольше и будут дольше отслеживать по источнику этих средств».

Оценить полностью последствия санкций сложно даже в отношении самой России, не говоря уже о том, как это скажется на ее соседях и Азербайджане, комментирует юрист и финансист Акрам Гасанов:

«Санкции беспрецедентные, неожиданные во многом. Они превзошли ожидания. Трудно, конечно, все это организационно и юридически проанализировать и понять. Ситуация прояснится только через несколько дней. Говоря о последствиях санкций по SWIFT, система передачи финансовых сообщений Банка России или СПФС может быть альтернативным каналом отправки и получения сообщений по финансовым операциям. Подключить к ней наши банки большой проблемы не составит. В любом случае, у нас действуют два российских банка ВТБ (Азербайджан) и Yelo Bank. Думаю, там эта система действует и первое время можно будет через них поработать».

Подписанная главами государств Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией включает и этот вопрос тоже, пояснил аналитик:

«В плане банковских платежей, полагаю, проблем не будет. Что же касается последствий от всего санкционного перечня, c этим нам предстоит еще разобраться. Однозначно, на фоне происходящего повысятся цены на энергоносители в мире, для нас в этом нет никаких негативных экономических последствий. Проблемы возникнут у сельскохозяйственной сферы, поскольку Азербайджан продает в Россию сельхозпродукцию за рубли. Теперь же неизвестно, что мы потом будем делать с рублями. Такое, безусловно, негативно скажется на российском направлении нашего экспорта, особенно сельскохозяйственного. Санкции, девальвация рубля и ухудшение экономической ситуации в России – удар по азербайджанцам, которые живут в РФ и помогают финансово родным в нашей стране».

Если оставить за скобками дорожающее углеводородное сырье, минусы от санкций к России для нас превалируют, уверен аналитик. Крупнейшая соседняя нам страна оказалась в сложнейшей ситуации и это напрягает.

«Даже если военные действия остановятся, санкции еще долго будут довлеть над российской экономикой, приведут к ее ослаблению. Но полноценно оценить все сопряженные риски будет возможно через несколько дней — неделю. Еще один момент – многие россияне, наверное, будут пытаться теперь переводить свои активы в такие страны, как наша. И пытаться функционировать отсюда. Для нас это палка о двух концах: с одной стороны – инвестиции привлекательны, но с другой – есть опасность самим вызвать гнев антипутинской коалиции, и это очень опасно. Потому действовать нужно осторожно и взвешенно».