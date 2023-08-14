Лондонский «Челси» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Контракт с игроком рассчитан на восемь лет.

«Я так счастлив присоединиться к «Челси»! Рад быть здесь, в этом большом клубе. Мне не пришлось дважды думать, когда мне позвонили из «Челси», я просто знал, что хочу подписать контракт с этим клубом. Это сбывшаяся мечта, и я не могу дождаться, чтобы начать работать с командой», — сказал футболист после подписания контракта.

Сумма трансфера стала рекордной для английского футбола и составила 133,5 млн евро. Перед переходом в «Челси» Кайседо был близок к трансферу в «Ливерпуль».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Кайседо провел 37 матчей, отметившись одним забитым мячом. Полузащитник в 2022 году в составе сборной Эквадора принимал участие в чемпионате мира. Его команда не смогла выйти из группы.