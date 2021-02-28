«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью

Лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает РТ.

Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 0:0.

Это второй случай в истории противостояния «Челси» и «Манчестер Юнайтед», когда в обоих матчах в рамках одного сезона чемпионата Англии не было забито ни одного мяча. В предыдущий раз подобное произошло в сезоне-1921/22.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» с 50 очками остался на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Челси с 44 очками — пятый.