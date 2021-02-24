Человечеству пообещали малый ледниковый период

Вместо глобального потепления Землю ждет малый ледниковый период. Такое мнение в интервью «Российской газете» высказал океанолог, академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов.

По его словам, если бы предупреждения о глобальном потеплении были верны, арктический лед уже бы растаял.

«Четыре года назад я был на Северном полюсе… Стоишь там, в конце августа, вокруг торосы, снег, белые медведи, и думаешь: «Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления», — сказал Матишов.

Ученый отметил, что в Арктике закончился теплый период, климат движется в сторону холодного цикла. Океанолог объяснил, что климат цикличен, то есть за потеплениями наступают похолодания.

«Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения незаметны для человеческой жизни, только для эпох», — заключил Матишов.