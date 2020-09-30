Чехия вводит режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Чехии из-за роста заболеваемости коронавирусом на 30 дней вводит режим чрезвычайной ситуации, заявил глава минздрава Роман Притула. Об этом пишет РИА «Новости».

«Режим ЧС позволит быстрее реагировать на актуальную ситуацию при введении новых мер против распространения болезни, в частности, подключить студентов-медиков в помощь персоналу в больницах, а также при дистрибьюции необходимых медицинских материалов», — сказал Притула.

Министр уточнил, что вводимые ограничения будут мягче весенних, потому что магазины и кафе продолжат работать.

Всего в Чехии коронавирусом заразились 67 843, выздоровели 32 759, скончались 636 человек. Последние недели страна обновляет рекорды по суточной заболеваемости. Самый большой показатель зафиксировали 17 сентября, когда выявили 3 123 новых случая.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 34 млн заболевших, 25 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались.