Чехия подтвердила проведение саммита по Украине в Саудовской Аравии. Прага уже получила приглашение на встречу, где представители 30 стран будут обсуждать завершение войны в Украине.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Чехии Дэниел Дрейк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK .

По его словам, сейчас решают, кто будет представлять Чехию на саммите.

«Я могу подтвердить, что Чешская Республика получила приглашение на саммит в Джидде, Саудовская Аравия, уровень представительства решается», — заявил Дрейк.

Саммит в Саудовской Аравии

Накануне издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщило, что в Саудовской Аравии состоится саммит, на котором будет обсуждаться Украина. При этом в саммите не будут принимать участие представители России.

Саммит запланирован на 5 и 6 августа.