Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов View Larger Image Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД. Редакция| 2021-04-17T22:07:21+04:00 17 апреля 2021, 22:31| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Варшава, Стокгольм и Берлин и объявили персонами нон…Стало известно о тайной взаимной высылке дипломатов…Появилось сообщение о тайной высылке дипломатов…ЕС призвал Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов В рубрике У МИД Болгарии состоялся протест из-за оскверненного в Украине памятника Gallery У МИД Болгарии состоялся протест из-за оскверненного в Украине памятника 17 апреля 2021, 23:45 Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов из Чехии Gallery Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов из Чехии 17 апреля 2021, 23:31 Турецкий эксперт: Суверенитет Северного Кипра является залогом стабильности во всей Евразии Gallery Турецкий эксперт: Суверенитет Северного Кипра является залогом стабильности во всей Евразии 17 апреля 2021, 23:13 Макрон хочет провести переговоры с Путиным Gallery Макрон хочет провести переговоры с Путиным 17 апреля 2021, 22:57 Турецкий министр стал добровольцем на испытаниях национальной вакцины Gallery Турецкий министр стал добровольцем на испытаниях национальной вакцины 17 апреля 2021, 22:45