Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов

Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД.

| 2021-04-17T22:07:21+04:00 17 апреля 2021, 22:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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