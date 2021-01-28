Чего добьются «17 врагов Оушена»?

В Армении вновь интересно. «17 врагов Оушена» (имеется ввиду 17 политических партий) вновь собираются на площади в Ереване, чтобы выразить Пашиняну протест. Но чего они хотят достичь в условиях, если население их не поддерживает? К слову, население Пашиняна не особо любит, но выбор между Пашиняном и этой кучей политиканов, явно в пользу первого.

О том, какие политические процессы развиваются в Армении, рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

— 28 января в Армении вновь назначен митинг. Несмотря на то, что многочисленные СМИ, эксперты, журналисты против Пашиняна, тем не менее, он все еще у власти. Ожидаете ли вы досрочный уход Пашинян с поста премьер-министра?

— Сначала, отвечая на ваш вопрос, я хотел похохмить и сказать, что в Армении никто не хочет работать, так как митинги против премьера Пашиняна будут проводиться в четверг в рабочий день. Но потом вспомнил, что 28 января в Армении — День армии, являющийся с 2001 года нерабочим днем. Тут мне стала понятна логика оппозиции, которая хочет начать митинговать в четверг и закончить протестные акции в субботу или в воскресенье, так как рабочий день в пятницу явно перенесли на какое-то другое число. Поэтому при лучшем раскладе для оппозиции Армению ждет не один день протестов, а целых четыре дня. Но хватит ли у лидеров оппозиции ресурсов и энергии, чтобы удерживать митингующих на улицах и площадях все это время?

Раз начало протестных мероприятий приурочено ко Дню армии, то сразу становится понятна идеологическая доминанта предстоящего митинга. Армянские радикалы снова будут обвинять Пашиняна в проигрыше в войне с Азербайджаном, предательстве и подписании капитуляции. Как мы видим, оппозиции нечего предложить обществу ничего нового, поэтому ни по содержанию, ни по тональности, ни по количеству участников, ни по результату данные протестные мероприятия никак и ничем не будут отличаться от всех предыдущих.

Опять на улицы выйдут несколько тысяч крикунов, выпустят пар, поснимают видео для отчета перед спонсорами и разойдутся ни с чем. У армянской оппозиции нет мозгов, чтобы предложить обществу какую-то разумную альтернативу власти правительства Пашиняна, они апеллировали и продолжают апеллировать к рефлексии психотравмы в результате поражения в войне. Но если постоянно дергать за один и тот же нерв, то рано или поздно он становится нечувствительным к внешним раздражителям, поэтому все действия нынешней армянской оппозиции обречены на провал.

— Какая-то часть армянских экспертов считают, что из-за того, что Пашинян является одним из гарантов соглашения, подписанного 10 ноября, внешние игроки, а именно ни Россия, ни Запад не хотят, чтобы он уходил. Насколько этот тезис соответствует действительности?

— Наконец-то в Ереване начали адекватно воспринимать, понимать и повторять слова, которые я сказал еще три месяца назад. Пашинян сегодня — единственный армянский политик, который реально готов и способен подписывать необходимые России и Азербайджану документы типа соглашений 10 ноября и 11 января. Все его предшественники были недоговороспособными политиками, а экс-президент Саргсян, как рассказывали мне в очень высоких дипломатических кругах, одну из встреч с президентами Алиевым и Путиным просидел в туалете, отпросившись «по малой нужде» на три минуты. Так что премьер Пашинян в сравнении со своими предшественниками на посту главы армянского государства выглядит наиболее адекватно. И это обстоятельство вполне устраивает Кремль.

Что же касается Запада, то он столько вложил денег в приход Пашиняна к власти в Армении, что вряд ли захочет терять свои инвестиции в случае его смещения с поста главы государства. Поэтому симпатии США и Европы — на стороне Пашиняна, а не его идейных противников, у большинства из которых сегодня финансовые активы находятся в России. Сейчас сложилась довольно-таки парадоксально-идиотская ситуация, когда Россия и Запад пытаются влиять не на официальный Ереван и не на Армению в целом, а лично на Пашиняна, чтобы он совершил действия в пользу той или иной стороны, а он этим моментом пользуется, чтобы продолжать оставаться у власти. И делает он это, к слову, весьма профессионально.

— Армянские СМИ сейчас поют дифирамбы Байдену и Блинкену, что вот в США пришла проармянская власть. Как вы считаете, насколько новая администрация будет проармянской? Будет ли она поддерживать Пашиняна, и что ждать Баку в карабахском конфликте от политики Вашингтона?

— Армянам всегда кажется, что мир вращается вокруг них, поэтому они все мировые события рассматривают с позиции того, выгодно ли это им или нет, в связи с чем делят их на антиармянские и проармянские. Но мир гораздо сложнее и не всегда вписывается в подобные шаблоны. Что бы и кто не говорил, но в отношении американской политики, чего нельзя сказать о политике многих других стран, можно сказать только одно, — она всегда была и есть (не знаю, будет ли в будущем) проамериканской.

США — абсолютно самодостаточная страна, чтобы под кого-то не подкладываться, особенно под Армению, поэтому ее политика никогда не будет проармянской. А вот заигрывать с армянами, чтобы потом использовать с особым цинизмом в собственных интересах, администрация Джозефа Байдена будет и очень активно. Дональд Трамп, как и вся Республиканская партия, традиционно брезговал этим заниматься, а Байден будет симпатизировать армянам. Но им надо помнить, что демонстрировать симпатию — это не всегда синонимично чувству симпатии на деле. Новая президентская администрация США, вне всякого сомнения, будет привлекать армян, но при условии, что Пашинян останется во власти, и на его место не придет ориентированный на Кремль политик.