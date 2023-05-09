Все, что мы имеем, принадлежит также Азербайджану.

Как сообщает #, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в Анталье.

Министр отметил, что Турция должна увеличить свои успехи в оборонной промышленности: «Сейчас 80 процентов наших потребностей, связанных с оборонной промышленностью, покрывается за счет отечественного производства. Но этого недостаточно. Мы должны продолжать развивать нашу оборонную промышленность».

Министр напомнил, что Азербайджан не оккупировал земли Армении: «Напротив, он освободил свои земли через 30 лет».