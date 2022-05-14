Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Финляндию и Швецию в открытой поддержке РКК, которую Анкара считает террористической организацией.

Об этом он заявил в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Берлине.

«Турция с самого начала поддерживала политику открытых дверей НАТО. Даже когда некоторые члены альянса выступали против вступления в организацию некоторых государств в нашем регионе и на западе Балкан, мы поддерживали это. НАТО — это не союз и не международная организация, это альянс, в котором речь идет не только о безопасности, но и о солидарности. Эти две страны (Финляндия и Швеция – ред.) открыто поддерживают и контактируют с террористическими организациями, которые каждый день атакуют наших солдат. Только вчера мы потеряли одного военного», — сказал глава МИД.

Турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО и просит руководство своей страны заблокировать этот процесс, подчеркнул он.