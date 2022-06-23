«Мы находимся в постоянном контакте как с Украиной, так и с Россией по вопросу вывоза зерна из портов».

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своей британской коллегой Лиз Трасс в Анкаре.

Он также рассказал о предстоящей в Стамбуле встрече в формате Турции, России, Украины и ООН по вопросу зернового кризиса.

Министр заявил о поддержке плана ООН по зерновому кризису: «Если на встрече в Стамбуле будет достигнута договоренность в связи с планом ООН, будет создан Центр контроля, создана безопасная зона и корабли будут проверятся. Проверка судов — это требование России. Это хороший вариант. Но стороны должны прийти к соглашению. Мы больше сфокусированы на России. Дата встречи в Стамбуле пока неизвестна. Ждем ответа от России».

Глава МИД отметил, что Турция играет в этом вопросе конструктивную роль.