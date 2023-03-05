Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на полях 5-й Конференции ООН по наименее развитым странам провел встречи с председателем 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и главами МИД Венесуэлы, Судана, Гамбии и Лаоса, передает Анадолу«.

На встрече с председателем 77-й сессии ГА ООН Чабой Кёрёши обсуждена инициатива «Ноль отходов», возглавляемая супругой президента турецкого лидера Эмине Эрдоган и глобальные события, написал Чавушоглу в Twitter.

Кроме того, Чавушоглу и главы МИД Венесуэлы Иваном Хилем и Судана Али Садыком обсудили двусторонние отношения. Глава турецкого МИД поблагодарил своих коллег за поддержку в ликвидации последствий разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше.

Глава МИД провел встречу также с коллегами из Гамбии и Лаоса Мамаду Тангарой и Салемсайом Коммаситом. Главы внешнеполитических ведомств обсудили двусторонние отношения.