Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг в понедельник критике турецкую оппозицию за намерения ввести санкции против РФ в случае прихода к власти, поскольку это «не принесет пользы Анкаре».

«Мы являемся одной из самых сильных армий в НАТО. Но мы также проводим сбалансированную политику с другими странами, в том числе с Россией и Украиной. Представители оппозиции заявляют, что в случае победы на выборах они введут санкции против России, чтобы таким образом продемонстрировать, что Турция является членом НАТО. Но в этом не будет никакой пользы для Турции», — подчеркнул он.