Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не будет участвовать во встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Осло.

Как сообщает агентство Reuters, об этом сказал представитель министра иностранных дел Швеции.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём сказал телеканалу SVT, что 1 июня встретится с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Осло, но позже представитель шведского МИД заявил: «Однако нам сообщили, что министр иностранных дел Турции не приедет, поэтому встречи там не будет», сказал он, добавив, что встреча между главами МИД состоится «в ближайшее время».

Отметим, членство Швеции в НАТО не было ратифицировано Турцией и Венгрией. На запланированной встрече будет обсуждаться вопрос о членстве Швеции в НАТО.