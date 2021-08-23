Турция выражает решительную поддержку территориальной целостности Украины. Международное сообщество должно выступить единым фронтом в противодействии этому акту нарушения международного права (незаконной аннексии Крыма).

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на учредительном саммите «Крымской платформы» в понедельник в Киеве.

Глава турецкой дипломатии напомнил, что с момента аннексии Крыма Россией прошло более 7 лет.

«Мы верим в то, что «Крымская платформа» станет эффективной площадкой для демонстрации нашей солидарности», — сказал Чавушоглу.

Турецкий министр отметил, что новая международная структура важна также с точки зрения защиты интересов всех народов, населяющих регион, в том числе крымских татар.

«В Украине проживает большая татарская община, а на территории Турции — миллионы представителей татарской диаспоры. Великий просветитель тюркского мира Исмаил Гаспринский однажды сказал, что «легко упасть, но трудно вновь подняться». Татарам удавалось на протяжении истории преодолевать трудности. Благодарим президента Украины (Владимира) Зеленского за инициативу, касающуюся признания крымских татар коренным народом Украины», — сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии также выразил надежду на то, что Крымская платформа станет тесно сотрудничать с Меджлисом крымскотатарского народа. «Данная платформа должна способствовать повышению осведомленности о Крыме во всем мире. Установление межпарламентских контактов, эффективное информирование общественности и проведение встреч на уровне экспертов по международному праву добавят ценности работе этой площадки», — добавил Чавушоглу.

По мнению главы турецкой дипломатии, в нынешних условиях у этой проблемы (незаконная аннексия Крыма) нет простого решения.

«К сожалению, международная система, включая механизмы ООН, не предназначена для урегулирования (крымского вопроса). Единственным выходом по-прежнему остается урегулирование дипломатическим путем. Эти шаги требуют эффективной координации. Данная платформа знаменует собой важное начало в координации усилий на пути к достижению мирного и долгосрочного решения. Крым — это Украина!», — подчеркнул Чавушоглу.