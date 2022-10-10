Министры иностранных дел Турции и Украины Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба обсудили по телефону последние события на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Турции.

«После нападений на некоторые города Украины сегодня утром министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и обменялся мнениями о последних событиях», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Дмитрий Кулеба прервал первое в истории украинской дипломатии африканское турне на фоне взрывов в городах Украины.