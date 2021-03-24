Чавушоглу и Блинкен обсудили несколько вопросов, включая С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен провели свою первую личную встречу в Брюсселе. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«В ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном была отмечена важность отношений [между Турцией и США] в рамках альянса. США поблагодарили Турцию за организацию встречи по Афганистану. Состоялся обмен мнениями по Сирии, Ливии, Восточному Средиземноморью. Турция вновь повторила свои требования в контексте [борьбы с] РПК, СНС и ФЕТО. Обсуждался также вопрос С-400», — отметил собеседник агентства.