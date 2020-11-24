Чавушоглу: «Героической армии Азербайджана удалось изменить 30-летний статус-кво»

«Мы начали дипломатическую мобилизацию с начала кризиса. Во всех наших разговорах, беседах мы указывали, что Армения размещает террористов PKK/PYD/YPG в Нагорном Карабахе, намеренно берет под прицел мирных жителей, весь мир поощряет участие армян в войне. Мы доказали, что эта страна проводит кампанию по очернению Турции».

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы тоже подключились к вопросу, чтобы достойно поддержать справедливую борьбу Азербайджана на международном уровне перед лицом 30-летнего бездействия Минской группы. Во главе с нашим президентом, мы во всех наших встречах, осуществляемых мной и руководством, доносили реалии. Армения при этом заявила, что дипломатического решения нет. Героической армии Азербайджана удалось изменить 30-летний статус-кво в результате успехов, достигнутых на поле боя. Армения была вынуждена сдаться. Мы оказали полную поддержку Азербайджану как на поле боя, так и за столом переговоров. Соглашение было восторженно встречено азербайджанским народом. Я тоже стал свидетелем этого восторга в Баку», — сказал он.

Министр подчеркнул, что в соглашении подтверждена территориальная целостность Азербайджана: «Мы поддерживаем принятое Азербайджаном соглашение, потому что оно содержит элементы, которые приведут к постоянному решению. В этом соглашении подтверждены права и территориальная целостность Азербайджана. Часть территорий Азербайджана была возвращена в результате военных операций, а часть — в рамках соглашения. Кроме того, наши братья, вынужденные покинуть оккупированные азербайджанские территории, смогут вернуться домой. Также налаживается прямая связь между Нахчываном и Азербайджаном».