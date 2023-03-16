Часы швейцарской фирмы Patek Philippe, принадлежавшие последнему китайскому императору династии Цинь Пу И, будут проданы на аукционе дома Phillips.

Об этом сообщает Bloomberg.

Эти часы до недавнего времени находились в семье переводчика Пу И — Георгия Пермякова, с которым бывший монарх сблизился во время пребывания в заключении в послевоенном СССР. Императора подарил их ему в знак дружбы перед отъездом в Китай — вместе с часами он получил блокнот с записями Пу И и красный бумажный веер, которые тоже будут проданы на торгах. Все это выставил на аукцион европейский коллекционер, который приобрел предметы у наследников Пермякова несколько лет назад.

Пу И, десятый представитель маньчжурской династии Айсиньгьоро, был провозглашен императором в 1908 году в возрасте двух лет, однако уже в 1912-м в стране произошла Синьхайская революции, разрушившая империю Цин и приведшая к созданию Китайской Республики. Пу И сохранял формальный титул до 1924 года, после чего в 18-летнем возрасте был окончательно низложен, лишен всех титулов и изгнан из Запретного города в Пекине, где проживал до тех пор на правах монарха.

Часы Patek Philippe модели Reference 96 Quantieme Lune считаются весьма редкими, поэтому ожидается, что финальная цена достигнет семизначного числа.