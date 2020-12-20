Часть дороги Горис-Капан станет «нейтральной»

Часть дороги между Горисом и Капаном, а также Капаном и селом Чакатен будут контролировать российские пограничники, сказал в интервью «Зинуж» министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.
Идет процесс размещения армянских, российских и азербайджанских пограничников, – они берут под контроль дороги Горис – Давид Бек и Капан – Чакатен.

«Естественно, что здесь возникает беспокойство. Но я хочу сказать, все то, что делается сейчас, и договоренности с Россией и Азербайджаном позволяют говорить, что безопасность обеспечена», — сказал Арутюнян.

Российские пограничники берут под контроль 21 км дороги Горис – Давид Бек. Армянские пограничники будут стоять на территории Армении и визуально контролировать дорогу, обеспечивая второй уровень безопасности.

За пограничниками стоит армия. Есть договоренность, что между армянскими пограничниками и дорогой никаких войск не будет.

То же касается Азербайджана. Дорога будет под визуальным контролем их пограничников, за ними будет стоять армия. И в их случае между пограничниками и дорогой не будет никаких войск.

В этой ситуации безопасность будет обеспечена», — сказал Арутюнян.

Российские пограничники вместе с армянами и азербайджанцами будут решать, на каком расстоянии будут стоять их посты. Будет создана армяно-российско-азербайджанская комиссия для решения данного вопроса.

Ранее СНБ Армении сообщило, что армянские и азербайджанские пограничники при сотрудничестве с российскими коллегами размещают наряды на участке дороги Воротан – Давид Бек трассы Горис-Капан в Сюникской области. (ru.armeniasputnik.am)
| 2020-12-21T01:45:33+04:00 21 декабря 2020, 01:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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