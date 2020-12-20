Часть дороги Горис-Капан станет «нейтральной»

«Естественно, что здесь возникает беспокойство. Но я хочу сказать, все то, что делается сейчас, и договоренности с Россией и Азербайджаном позволяют говорить, что безопасность обеспечена», — сказал Арутюнян.

Российские пограничники берут под контроль 21 км дороги Горис – Давид Бек. Армянские пограничники будут стоять на территории Армении и визуально контролировать дорогу, обеспечивая второй уровень безопасности.

За пограничниками стоит армия. Есть договоренность, что между армянскими пограничниками и дорогой никаких войск не будет.

То же касается Азербайджана. Дорога будет под визуальным контролем их пограничников, за ними будет стоять армия. И в их случае между пограничниками и дорогой не будет никаких войск.

В этой ситуации безопасность будет обеспечена», — сказал Арутюнян.