Коронация Чарльза III состоится 3 июня следующего года в Лондоне на церемонии в Вестминстерском аббатстве.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

«Планы согласовываются на эту субботу в начале лета, хотя дискуссии о том, какие другие дни станут официальными выходными, еще продолжаются», – сообщило издание со ссылкой на должностных лиц, которые поделились информацией на условиях анонимности.

Также говорится, что Букингемский дворец отказался от комментариев.

В июне следующего года королю исполнится 74 года, что сделает его самым старым человеком, коронованным в истории Великобритании. Коронация будет меньшей, более скромной версией предыдущих церемоний, с местом для представителей разных конфессий и общественных групп. Чарльз будет коронован вместе со своей супругой, королевой-консортом Камиллой.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни.

10 сентября Чарльз III официально был провозглашен королем Великобритании.