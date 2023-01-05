Находящийся в заключении третий президент Грузии Михаил Саакашвили поблагодарил участников акции в свою поддержку через Facebook — на грузинском, украинском, русском и английском языках.

В Грузии и более чем в 20 странах мира в среду прошли пикеты в поддержку Михаила Саакашвили. Демонстранты требовали немедленно отпустить бывшего президента Грузии из-под стражи в связи с ухудшением состояния его здоровья.

О проведении международной акции #SaveMisha объявил российский оппозиционер, юрист и правозащитник Марк Фейгин.

Фейгин принял решение о созыве акции после письма от Саакашвили, в которой бывший президент Грузии обвинил власти России в своем отравлении.

В Грузии митинги были прошли в Тбилиси и ряде других городов, в том числе и в поселке Чорвила, где родился основатель правящей партии миллиардер Бидзина Иванишвили. Сторонники Саакашвили пытались устроить шествие, но группа местных жителей, поддерживающих Иванишвили, преградила им путь. После стычек под надзором полиции демонстрантам пришлось покинуть поселок. (newsgeorgia.ge)