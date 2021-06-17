Прокуратура потребовала приговорить бывшего президента Франции (2007-2012) Николя Саркози к шести месяцам тюрьмы по делу о нарушениях при финансирования его предвыборной кампании 2012 года. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM.

В прокуратуре дополнительно требуют для экс-президента шесть месяцев условно и штраф в €3 750. Бывший президент Франции покинул зал заседания вместе с женой Карлой Бруни, не сделав никаких заявлений для прессы.

Во время процесса Саркози категорически отрицал какие-либо нарушения с его стороны при проведении предвыборной кампании. «Я был президентом и у меня не было времени заниматься бухгалтерией», — заметил он.