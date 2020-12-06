Бывший президент ФИФА переболел коронавирусом

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер переболел коронавирусом, сообщает The Athletic.

По словам президента, он был заражен коронавирусом и был на карантине 14 дней. Блаттер отмечает, что у него не осталось никаких симптомов, и он готов снова сражаться.

«У меня словно была простуда, высокая температура. Была всего лишь одна ночь, когда я плохо себя чувствовал. У меня не было никаких симптомов в течение двух недель, сейчас я чувствую себя хорошо», — добавил он.(Газета.Ru)