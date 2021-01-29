Бывший майор КГБ назвал Трампа проектом Москвы

Бывший майор КГБ Юрий Швец утверждает, что ведомство четыре десятилетия готовило президента Дональда Трампа к тому, чтобы он стал активом России. Об этом пишет The Guardian.

По его словам, Россия стала подготавливать Трампа, когда он женился на своей первой жене Иванке Трамп, которая была уроженкой Чехословакии.

«Они собрали много информации о его личности, поэтому знали, кем он был лично. Было ощущение, что он чрезвычайно уязвим интеллектуально и психологически и склонен к лести», — говорится в сообщении.

Швец утверждает, что Трампу льстило предложение заняться политикой.

«Они играли в эту игру так, как будто были чрезвычайно впечатлены его личностью, и считали, что это тот парень, который однажды должен стать президентом Соединенных Штатов: такие люди, как он, могут изменить мир», — говорится в сообщении.

Вскоре после этого Трамп разместил рекламу на всю страницу в The New York Times , Washington Post и Boston Globe, в которой ставил под сомнение роль США в НАТО. Швец утверждает, что российское правительство было в восторге от публикации объявления. (Газета.Ру )