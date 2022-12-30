Евреи должны как можно быстрее покинуть Россию, пока их не сделали «козлами отпущения» из-за проблем, вызванных войной в Украине, заявил бывший главный раввин Москвы Пинхoс Гольдшмидт газете Guardian.

По его словам, «в то время как Россия возвращается к новому типу Советского Союза», в ней «растет антисемитизм». «Шаг за шагом железный занавес снова опускается. Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев — это уехать», — отметил Гольдшмидт.

Он добавил, что, если посмотреть на российскую историю, «всякий раз, когда политическая система была в опасности, правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину» — это происходило и «в царские времена, и в конце сталинского режима».

Гольдшмидт покинул Россию через две недели после начала войны в Украине. Его невестка говорила, что он сделал это из-за давления властей, которые требовали публично поддержать вторжение. Это подтвердил и сам Гольдшмидт. «На лидеров общин оказывалось давление, чтобы они поддержали войну, и я отказался это сделать. Я ушел в отставку, потому что продолжать работу в качестве главного раввина Москвы было бы проблемой для общины из-за репрессивных мер, принятых против инакомыслящих», — сказал он Guardian.

Пинхас Гольдшмидт родился в Цюрихе. Он получил степень магистра в области талмудической юриспруденции в Чикаго, а также диплом раввина от главного раввина Иерусалима. В 1989 году он переехал в Россию вместе с семьей и жил здесь вплоть до начала войны.

Как стало известно, в этом году Израиль репатриировал почти 40 тысяч евреев из России. Число уезжающих по программе подскочило более чем на 400%, сообщала неправительственная организации Ofek Israeli. «Это уровень времен распада СССР», — отмечал в августе демограф Алексей Ракша. (moscowtimes.ru)