Бывший член правления Petkim возглавил Центробанк Турции

Председатель Центрального банка Турции Мурат Уйсал освобожден от занимаемой должности. Как передают турецкие СМИ, приказ в связи с этим подписал президент Реджет Тайип Эрдоган. Другим его приказом руководство структурой поручено Наджи Агбалу.

До этого назначения он работал главой департамента администрации президента Турции, в 2015-2018 годы был министром финансов Турции, в 2006 году на 1 год был членом правления нефтехимического холдинга Petkim, считающегося одной из крупнейших инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции.