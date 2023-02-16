Бывшая жена Владимира Путина Людмила Очеретная вместе со своим новым мужем Артуром Очеретным продают недвижимость в Испании из-за опасений попасть под санкции ЕС, пишет портал El Confidencial.

Речь идет о двух квартирах площадью 229 и 405 квадратных метров в элитном жилом комплексе Lomas del Rey, расположенном в курортном городе Марбелья на юге страны. Официально квартиры общей стоимостью 2,2 млн евро приобрел Артур Очеретный в 2011 и в 2014 году незадолго до вступления в брак. Но расследователи считают, что для этой сделки он мог воспользоваться деньгами бывшей жены Путина.

Очеретный является руководителем московской НКО «Центр развития межличностных коммуникаций», и стоимость недвижимости намного превышает известные источники его дохода. Помимо этого у Очеретного есть другая собственность на миллионы евро во Франции и Швейцарии. Для оплаты элитных квартир в Марбелье он получил ипотечный кредит в одном из испанских банков, утверждает Español.

Очеретная, будучи замужем за Путиным, не декларировала высокие доходы или активы, а после развода вся совместно нажитая недвижимость осталась за президентом. Однако затем ее богатство начало стремительно расти.

Несмотря на то, что Очеретные не попали под санкции Евросоюза, это может измениться, поскольку этого добиваются правительство Украины, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и ряд других организаций. Кроме того, бывшая жена Путина и ее взрослые дети уже находятся в черных списках Великобритании. Если Брюссель последует этому примеру, чета Очеретных останется без квартир и остального европейского имущества, поскольку санкции предусматривают арест всех активов.

Между тем Deutsche Welle обратилось в министерство внутренних дел Испании, чтобы выяснить, есть ли у Очеретных вид на жительство в стране, так как покупка недвижимости стоимостью свыше 500 тысяч евро дает иностранцам такое право. Представитель МВД ответил, что эта информация относится к разряду персональных данных и разглашению не подлежит. (moscowtimes.ru)