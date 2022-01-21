Нешуточный скандал разгорелся вокруг команды КВН «Шуша», созданной автором и продюсером проекта «Бу шехерде» Мушвигом Аббасовым.

Успешно выступив в первом туре крупнейшего международного фестиваля «КиВиН» в Сочи, азербайджанская команда проходит во второй тур, решающий, который смотрит лично Александр Масляков.

На пути к этому успеху команде «Шуша» было сделано предложение (от которого, видимо, они не смогли отказаться) сменить название, что вызвало бурное негодование соотечественников. В Интернете началась дискуссия. Решение Мушвига Аббасова дать команде новое название «Бута» было встречено резким осуждением и возмущением, в то время как армянские фанаты КВН ликовали и радовались такой «победе».

Шуша, как и весь Карабах, является неотъемлемой частью Азербайджана, это исторический факт, с которым так сложно смириться нашим соседям. Удерживая Карабах под оккупацией, они разрушили города, села, уничтожили объекты культурного наследия, надругались над святынями и религиозными памятниками. Освободительная 44-дневная Отечественная война расставила все точки над i, показав всему миру, что агрессия и посягательство на чужую территорию недопустимы.

Радость армян в связи с переименованием азербайджанской команды выглядит жалко и комично: победу нужно доказывать не подколками в соцсететях, а на поле боя и на сцене КВН, с чем наши ребята вполне успешно справляются.

А армянам, потирающим ладошки в связи с трансформацией команды «Шуша» в «Буту» хотелось бы напомнить, что сами они добились успехов лишь в одном – в спринте. И как тут не вспомнить слова нашего Президента – «Мнили из себя великих воинов, но оказались великими спринтерами».

Остается лишь недоумевать по поводу позиции, которую заняли в «КиВин», очередной раз не скрывая на чьей стороне находятся их симпатии. Хотелось бы напомнить уважаемому оргкомитету известную русскую пословицу — «Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит». И новых предательств армян по отношению к своим покровителям ждать недолго. Более того, складывается впечатление, что эта история не обошлась без вмешательства команды «Новые армяне», которым даже сокрушительное поражение не стало уроком и они продолжают делать мелкие пакости, но уже на другом уровне.

В любом случае ясно одно — не сумев победить ни силой, ни интеллектом, армяне пускают в ход древнейшее армянское оружие – ложь и провокацию.

«Аксакал» азербайджанского КВН, легендарный участник и многократный чемпион первой азербайджанской команды Юлий Гусман считает, что новая команда «Шуша» («Бута») должна опираться на опыт прославленных КВНщиков его эпохи и эпохи Анара Мамедхаова:

«Только это позволит им уверенно выступать в КВН», — сказал Гусман.

Легендарный КВНщик затруднился объяснить причины, которые побудили команду поменять название:

«Никто со мной эту тему не обсуждал, ни азербайджанская сторона, ни команда Александра Маслякова. Я не видел новую команду, и ничего про нее не слышал, но все мы знаем, что значит для азербайджанского сердца слово «Шуша» и помним, что недавно была освободительная отечественная война и Шуша была центром этих событий. Я не в курсе происходящего на фестивале «КиВиН», так как давно уехал и в настоящее время нахожусь в командировке», — заявил он в интервью #.

Юлий Гусман также отметил, что он не знаком с Мушвигом Аббасовым, в связи с чем ему крайне трудно рассуждать о людях, представляющих для него анонимную массу.

Участник легендарной команды КВН «Парни из Баку», чемпион XX века в КВН, заслуженный артист Таир Иманов посетовал на то, что никто из молодых КВНщиков и их руководителей не обращается за советом или поддержкой в организации команд или выступлений:

«Если выступать на международной сцене, то либо делать это на высочайшем уровне, либо не делать этого вообще. В свое время под руководством Анара Мамедханова мы взяли эту высочайшую планку», — говорит КВНщик в интервью #.

Комментировать ситуацию вокруг трансформации названия команды «Шуша» чемпион XX столетия не берется, подчеркивая, что не раз сталкивался с нездоровой критикой различных ведомств, поэтому сейчас он предпочитает узнать мнение Фонда поддержки диаспоры Азербайджана, который, как отмечалось в некоторых СМИ, оказал «особую роль в организации команды Шуша».

«У каждого из участников команды «Парни из Баку» есть мнение относительно произошедшего. Но куда интересней нам всем сейчас узнать официальную позицию и комментарий людей, которые создавали эту команду, поддерживали ее и отправляли на фестиваль. Пусть расскажут нам, какое имели право эти люди называться городом «Шуша», может быть они там прописаны?! Я лично не видел их выступления и вся информация у меня на уровне СМИ и соцсетей», — резюмировал Таир Иманов.

Отметим, что корреспондент # неоднократно пытался дозвониться до Мушвига Аббасова, чтобы получить его комментарий, однако продюсер не отвечает на звонки журналистов.