Жители Бурятии выражают свой протест против мобилизации путем выезда из России в Монголию, а оттуда в другие страны, в частности — в США. Об этом заявила представитель Демократического движения Буряад-Монгол Эрхетен Раджана Дугар Де-Понте, передает Укринформ.

«Границу с Монголией пересекли тысячи бурятов на машинах, автобусах, самолетах. Часть тех людей, которые сбежали от мобилизации в Монголию, осталась в этой стране, часть выехала в другие страны, в частности — в США», — сказала она.

По словам представительницы Буряад-Монгол Эрхетен, сейчас беспрецедентно большое количество бурятов находится в США. Они подают заявки на получение убежища и намерены остаться в Штатах.

Она добавила, что этот поток увеличился в несколько раз сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, большинство граждан России предполагают, что в ближайшие три месяца может быть объявлена новая волна мобилизации.