Бунт мэров в Украине: центральная власть теряет авторитет

Это очень показательная история. Глядя на которую, нужно делать выводы. Итак, Кабинет Министров Украины 12 ноября опубликовал постановление №1100 о введении «карантина выходного дня». Документ вносит изменения в постановление правительства №641 от 22 июля. Если коротко, то с 00.00 субботы до 00.00 понедельника с 14-го по 30 ноября будет запрещена работа кафе, баров, ресторанов, кроме доставки или работы навынос; а также работа ТРЦ, фитнес-клубов, бассейнов и спортзалов.

Решение это распространялось на всю страну. Чисто теоретически. На практике же все пошло не так. Сразу после решения Кабмина ряд мэров украинских областных центров заявили, что не согласны с ним. В первую очередь – из-за негативного влияния на малый и средний бизнес. Причем, особо в выражениях они не стеснялись. В частности, мэр Львова Андрей Садовый называл «карантин выходного дня» ерундой. Он говорил, что власти города не будут принимать «неразумных решений». Горсовет Львова заявлял о намерении обжаловать решение правительства в суде. И 13 ноября горисполком принял решение, согласно которому суббота и воскресенье до 30 ноября на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. «Это означает, что во Львове невозможно ввести «карантин выходного дня», так как у нас нет выходных», – заявил Садовый.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который сейчас сам болеет COVID-19, назвал решение правительства большой ошибкой. По его словам, для таких небольших городов вводить «карантин выходного дня» нецелесообразно. Он также указывал, что ограничения приведут к ущербу для бизнеса и потерям для городского бюджета. В общем, и в этом городе проигнорировали решение Кабмина.

Кроме того, 12 ноября в Одесском горсовете заявили, что не будут вводить «карантин выходного дня». В городе продолжат действовать ограничения «оранжевого» уровня эпидемической опасности.

Ивано-Франковский исполнительный комитет городского совета 13 ноября принял решение, которым до 30 ноября субботы и воскресенья объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, спортивных залов, учреждений культуры и рынков.

В Днепре также не будут вводить так называемый карантин выходного дня, заявил мэр Борис Филатов. «Уважаемые предприниматели, как сегодня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль: «Мэры не могут отменять то, что они не вводили». А я ничего и не отменяю… Просто городская комиссия по ТБЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии», – написал он.

Житомир также отказался от «карантина выходного дня». Мэр города Сергей Сухомлин рассказал, что власти сняли с рассмотрения вопрос о дополнительных ограничениях, связанных с «карантином выходного дня». «У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения», – заявил он.

Наконец, секретарь горсовета, врио мэра Луцка Григорий Пустовит в официальном письме обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой отменить «карантин выходного дня». В мэрии отметили, что многие субъекты хозяйствования понесут убытки и окажутся на грани закрытия в связи с новыми ограничениями, что приведет к сокращению рабочих мест.

В свою очередь Д.Шмыгаль заявил, что решение Кабинета Министров о «карантине выходного дня» должно выполняться всеми субъектами хозяйствования в Украине. «У городских глав нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решения правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. «Карантин выходного дня» касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных», – подчеркнул премьер. Но его слова так и остались словами.

«Восемь (!) областных городов, восемь (!) мэров отказались выполнять решение Кабмина о «карантине выходного дня». То есть по сути взяли и послали центральную власть в ж… Я сейчас не о целесообразности такого гибридного карантина (по этой теме можно почитать мой предыдущий пост), я о том, что этот публичный демарш — доказательство того, что рычаги управления вот-вот могут быть потеряны окончательно. И это уже не про децентрализацию, друзья. Это большой разговор о том, что местные власти не уважают, не прислушиваются, не боятся и не ориентируются на власть центральную. Сразу после выборов я говорила, что очень опасаюсь, чтобы так неумело проводимые сегодня процессы децентрализации на фоне ошибок центральной власти не сепаратизировали еще больше разные части Украины и местные элиты. На мой взгляд, это сейчас не меньший, а то и больший вызов, чем коронакризис, который стоит перед президентом Зеленским», — так прокомментировала случившееся главный редактор интернет-издания «ГОРДОН» Алеся Бацман.

В свою очередь украинский политолог Евгений Магда прокомментировал # происходящее. «Я думаю, что нет никаких оснований трактовать происходящее с точки зрения увеличения риска сепаратизма в разных регионах Украины. Ведь понятие «сепаратизм» подразумевает выдвижение политических требований, чего в обсуждаемом нами случае не было. Кроме того, городские головы тех украинских регионов, что выразили несогласие с решением Кабмина, обеспокоены заполняемостью городского бюджета. Ведь, в условиях децентрализации именно местные налоги и сборы составляют основную часть городского бюджета. Безусловно, на их позицию влияют и выборы. Мэры указанных украинских городов чувствуют свою ответственность перед избирателями. Особенно сейчас, когда очень многие украинские трудовые мигранты лишены возможности выехать в Европу на заработки, как это было ранее, до пандемии. Так что, нет никакого основания рассуждать о сепаратизме. Но есть основания утверждать, что есть очень скептическое отношение к нынешней украинской власти. Причем, со стороны миллионов граждан нашей страны», — заявил. Е.Магда.