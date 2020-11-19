Бундестаг проголосовал за «Северный поток – 2»

Представители всех фракций Бундестага ФРГ, кроме «Зеленых», выразили поддержку проекту «Северный поток – 2». Предложение фракции «Альтернатива для Германии» к комитету по экономике и энергетике Бундестага ФРГ принято большинством голосов.

В ходе поименного голосования по предложению 546 депутатов высказались за, 83 – против, воздержался один человек, сообщила председательствующая на пленарном заседании Бундестага Клаудиа Рот, передает РИА «Новости».

«Мы видим, что новый американский президент Джо Байден не отходит от позиций администрации (Дональда) Трампа, напротив, готов наложить еще более жесткие санкции на страховые компании и ведомства, которые занимаются сертификацией. Нужно сказать ясно, что мы и со стороны правительства, и как фракция альянса (ХДС/ХСС), отклоняем экстерриториальные санкции», – заявил на слушаниях перед голосованием представитель фракции ХДС/ХСС Марк Гауптманн, указав на «двойную мораль в дебатах» с Вашингтоном о «Северном потоке – 2», так как США «сами экспортируют российский газ на рекордном уровне».